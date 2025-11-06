アイドルグループ「Juice=Juice」林仁愛（にいな、14）が体調不良のため、6日に出演を予定していた公演を欠席すると発表した、同日、ハロー！プロジェクトの公式サイトを通じて伝えられた。同サイトで「メンバーの林仁愛ですが、体調不良のため本日11/6(木)LIQUID ROOM にて行われる「Live Synergy 2025 Anniversary Edition」を欠席させて頂きます」と報告。林の欠席に伴う払い戻しはしないことが伝えられ「直前のご報告と