６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６７１円４１銭（１・３４％）高の５万８８３円６８銭だった。３営業日ぶりに上昇した。前日までの大幅下落の反動や、米国の株高の流れから買い注文が優勢で、上げ幅は一時１０００円を超える場面もあった。前日の米株式市場で、関税の一部が撤回される可能性が意識され、米経済の先行きに対する過度な懸念が後退し、主要な株価指数が上昇した。５日までの２日