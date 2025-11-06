東京証券取引所6日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日までの2日間に2200円近く下げたこともあり、ハイテク株を中心に買い戻された。上げ幅は一時千円を超えた。終値は前日比671円41銭高の5万883円68銭。東証株価指数（TOPIX）は45.16ポイント高の3313.45。出来高は約28億1347万株だった。