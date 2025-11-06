赤みやニキビ跡を自然にカバーしつつ、素肌のような血色感を保ちたい――そんな願いを叶える新ベースが登場です。美容系クリエイター・ありちゃんがプロデュースする「ピメル」から、2025年11月20日(木)発売の「あざむきベース グリーン」は、“隠す”のではなく“整える”発想で、赤み悩みに寄り添うアイテム。軽やかなつけ心地と美肌補整を両立し、毎日のメイクをもっと心地よく