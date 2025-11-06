現地時間11月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、スペインの強豪バルセロナが、ベルギーのクラブ・ブルージュと敵地で対戦。３−３のドローに終わった。開始４分、ニコロ・トレゾルディに先制点を奪われたバルセロナは、その４分後にフェラン・トーレスが同点弾を挙げるも、17分、カルロス・フォルブスに勝ち越し弾を許してしまう。61分にラミネ・ヤマルのゴールでスコアを振り出しに戻した