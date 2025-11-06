SnowManの目黒蓮（28）が5日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。メンバーの母親とのエピソードを披露した。恒例企画「岡村スクープ」を実施。メンバーの深澤辰哉の母と接点があるという「バナナマン」設楽統がVTRで“タレコミ”を行った。過去に深澤の母から「“本当はめめ推しなの”」と明かされたと話した設楽。この発言を受けスタジオの深澤は「マジか？！めめ（目黒）推しはマジで