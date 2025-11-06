東京VのFW寺沼星文（24）が、次戦福岡戦へ向けて、福岡のDF安藤智哉（26）とのマッチアップに自信を見せた。「（安藤が）大分の時に対戦し、バチバチやって勝っているし点も決めた。イメージ的には代表までのぼった選手、そこを上から叩けば次の世界が見えてくる。屈強な相手にどう対抗できるか見てほしい」得意の空中戦で競り勝って、上を目指そうというわけだ。前節・清水戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなし。「悔し