高知県安芸市で秋季キャンプ中の阪神の藤川監督が6日、球団OBの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）を臨時コーチとして安芸に招へいすることを明かした。第3クール中に指導にあたる予定。現役時代は投手から野手に転向して首位打者を獲得した。その経験から、野手に転向した西純への指導が期待される。藤川監督は「糸井にも来てもらいますしね。ああいうふうに見えますけど、かなり追い込んで練習していた選手ですから。選手