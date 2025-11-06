タレントの堀ちえみが5日に自身のアメブロを更新。精密検査のため入院していた愛犬が「胆管炎」と診断されたことや、無事に退院したことを報告した。【映像】堀ちえみ、結婚記念日の夫婦ショット公開この日、堀は「みきは、精密検査の結果、総合病院から戻って来ることができました」と愛犬の退院を報告。「病名は胆管炎でした」と明かし「胆管に炎症があり、胆汁が通っていなかったから、黄疸が出たとの説明あり」とつづった