CNNの単独インタビューに応じるウィリアム皇太子。世界の気候修復に取り組む科学者のおかげで、子どもたちの未来は「過去の未来と同じくらい輝かしいものになる」と伝えていると明らかにした/Clipped From Video（CNN）英国のウィリアム皇太子は5日、CNNの単独インタビューに答え、科学者が地球の気候を修復しようと取り組んでいるおかげで、未来は「過去の未来と同じように明るくなるだろう」と子どもたちに伝えていることを明ら