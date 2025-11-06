ヤンキース傘下のマイナーで今季を終え、日本復帰を表明していた前田健太投手（３７）が５日（日本時間６日）、自身のインスタグラムで１０年間を過ごした米球界に別れを告げた。これにＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は「速報」として「前田健太は、現役続行のため日本に復帰することを発表しました。前田は２０１６〜２５年までＭＬＢでドジャース、ツインズ、タイガースを渡り歩きました」とコメントをつけると、前田の英語に