徳島県・大塚国際美術館は１１月１８日から１２月２５日まで“美術館で過ごすクリスマス”をコンセプトに「ロマンチッククリスマス２０２５」を開催すると６日に発表した。ミケランジェロの名画に包まれたシスティーナ・ホールには高さ約８ｍのクリスマスツリーが登場。点灯式には同館公式アイドル「ペガっち」が点灯式に参加する。ほかにも３つの聖堂と礼拝堂、中世の展示室をキャンドルの光でライトアップするなど、様々