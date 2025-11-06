２日、パフォーマンスを披露する天津市曲芸団の団員。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月6日】中国天津市にある劇場、中華曲苑が2日、リニューアルオープンし、天津市曲芸団主催の中華曲苑小劇場作品公演シーズンが始まった。100年以上の歴史を持つ「相声（中国漫才）の園」が装い新たに、再び客を迎え入れた。公演シーズンは12月まで。中華曲苑の歴史は清代光緒年間（1875〜1908年）にさかのぼる。多くの著名な曲芸師が舞