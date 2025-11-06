テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンド継続、高値警戒水準に 0.8868エンベロープ1%上限（10日間） 0.8832ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8810現値 0.878110日移動平均 0.8775一目均衡表・転換線 0.8743一目均衡表・基準線 0.873521日移動平均 0.8702一目均衡表・雲（上限） 0.8693エンベロープ1%下限（10日間） 0.8683一目均衡表・雲（下限） 0.8675