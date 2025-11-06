５日、国家総合展に設けられた中国館。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月6日】中国上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会が開幕した。国家総合展（国家展）には67の国と国際機関が出展し、最先端の科学技術・設備、特色ある文化展示、没入型インタラクティブ体験を通じて世界的な協力の成果を示している。５日、国家総合展に設けられたノルウェー館。（上海＝新華社記者／藍建中）５日、国家総合展に設けられたスウ