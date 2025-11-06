リスク警戒感やや後退でしっかりも、値幅は限定的＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは昨日海外市場でリスク警戒感一服もあって0.65台を回復。今日は午前に0.6500を割り込み0.6497を付ける場面も続かず、0.6518と昨日の高値をわずかに更新。もっとも火曜日の0.6540台に届いておらず、落ち着いた動きに終始している。 対円では100円台前半推移から、朝のドル円の下げ局面で99円93銭を付けたが、こちらも下げが続かず100円台前半で