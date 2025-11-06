J1福岡のDF安藤智哉（26）が6日、「キリンチャレンジカップ2025」の日本代表メンバーに選出されたと発表した。1メートル90の長身DFで福岡加入1年目の今季は33試合に出場して4得点を挙げている。クラブを通じて「日本のために自分の持てる力を最大限に発揮し、ピッチで躍動してきます」などとコメントした。