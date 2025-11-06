今月13日から、警察官がライフル銃でクマを駆除する運用が秋田、岩手で始まります。これに先立ち警察庁の楠長官は「地域住民の安全確保を最優先に取り組みを進めたい」と話しました。警察庁・楠芳伸長官「ライフル銃を使用してクマを駆除することができる体制を確保するため、岩手県及び秋田県に他の都道府県警察から交代で応援部隊を派遣することといたしております」クマによる被害が相次ぐなか、警察庁は今月13日から秋田と岩手