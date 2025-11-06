日産自動車は、オランダに拠点を置く中国資本の半導体メーカーの出荷停止の影響を受け、国内2つの工場で生産を減らすことを明らかにしました。オランダに拠点を置く半導体メーカー「ネクスペリア」は、オランダと中国の対立で、中国の工場から半導体を輸出できない状況が続いています。この影響を受け、半導体の供給を受けている日産は、神奈川県の追浜工場と福岡県の日産自動車九州の工場で、自動車の生産を減らすことを明らかに