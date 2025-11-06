日経平均株価はきのうの大幅下落から反転し、前日から671円の値上がりできょうの取引を終えました。きょうの東京株式市場で、日経平均株価は取引開始直後から買い注文が優勢となり、一時1000円を超える大幅な値上がりとなりました。きのうは“AIブーム”過熱への警戒感から2400円を超えて値下がりする場面もあった日経平均株価ですが、きょうは671円高い5万883円で取引を終えています。昨夜発表された統計でアメリカの景気に対する