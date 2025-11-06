日本サッカー協会(JFA)は6日、11月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表し、GK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、MF北野颯太(ザルツブルク)、FW後藤啓介(シントトロイデン)の3人が初招集された。FW上田綺世、FW小川航基、FW町野修斗らストライカーが多数招集されている中で後藤や北野を初招集した理由を聞かれた森保一監督は「クラブで、ヨーロッパの舞台で監督に評価され、チームのレギュラ