山形市によりますと、６日午前１１時４５分ごろ、山形市松波二丁目地内でクマのフンが確認されました。 【画像】フン目撃場所 場所は、県庁前の県民緑地にある噴水の近くです。 この影響で、県民緑地のトイレが使用禁止になっているということです。 市が注意を呼びかけています。 目撃場所（画像） 画像ありの記事を最初からhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2272753?display=1