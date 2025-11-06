山口フィナンシャルグループ [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の200億円→267億円(前年同期は246億円)に33.5％上方修正し、一転して8.2％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の450億円(前期は524億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 経常利益については、与信関係費用および営