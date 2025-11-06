北海道・小樽警察署は2025年11月6日、不同意わいせつの疑いで小樽市相生町に住む会社員の男（44）を逮捕しました。男は8月28日午前2時前、小樽市花園1丁目の歩道上で、市内に住む女性（10代後半）に対しわいせつな行為をした疑いがもたれています。男と女性は知人同士で、9月3日に女性から「知人にいきなり抱きつかれたりした」と警察へ相談し、事件が発覚しました。警察によりますと、男と女性はそれぞれ1人で歩いていたところば