お笑いタレント・カンニング竹山（54）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の「国旗損壊罪」を巡る発言について真意を説明した。竹山は10月30日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」に生出演した際「国旗損壊罪」について「日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて。いろんな考えの人がいて国家だと思う」「モラルの問題だから、法律で決めることではないんじゃないかな」などと私見を語っていた。そして今月5日