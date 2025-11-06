◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と山下美夢有（24＝花王）が65をマークし、首位発進を決めた。1打差の3位に申ジエ（37＝スリーボンド）がつけた。2打差の4位に岩井明愛（23＝Honda）、岩井千怜（23＝Honda）、勝みなみ（27＝明治安田）が並んだ。4アンダーの7位に年間ポイント