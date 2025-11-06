BIGHIT MUSICの新人グループCORTIS (MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、11月5日にSpotify O-WESTにて1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」発売記念ショーケースを開催した。◆ライブ写真この場所はCORTISの先輩にあたるBTSが日本で初めてショーケースを行なった場所である。ORTISは先輩のDNAを引き継いだライブパフォーマンスを披露し、心待ちにしていたファンたちと至近距離で交流した。メンバーの多くが10代で構成さ