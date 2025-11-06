【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの小島瑠璃子が2025年11月6日、都内にて映画『名無しの子』（11月21日公開）完成披露試写会トークイベントに出席。今後の仕事に言及した。【写真】小島瑠璃子、金髪×ノースリ姿で復帰後初の公の場◆小島瑠璃子、今後の仕事に言及約2年半ぶりの芸能活動再開を発表した小島は、復帰後初となる公の場に登場。ともに登壇した監督の竹内亮に「今後どういう活動をしていこうと思っているんですか？