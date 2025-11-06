国会では、参議院本会議で高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われ、参政党の神谷代表が初めての代表質問に臨みました。参政党・神谷宗幣代表：今、国民が削減すべきと感じているのは、議員の定数ではなく、外国人の受け入れ数だと我々は考えています。今後も外国人の受け入れを拡大していくのか。高市首相：今後の外国人の受け入れの基本的なあり方に関する基礎的な調査検討を進めてまいります。参政党・神谷宗幣代