俳優・声優・歌手の小川真奈（32）が22日、都内の神楽坂天窓でワンマンライブ「おがわーるど！Vol．11〜Acoustic Live〜」を開催する。12年から続く「おがわーるど！」シリーズ第11弾は、初のピアノ生演奏によるアコースティック篇で展開。ベネッセ「こどもちゃれんじ」の、まなおねえさんとして子どもたちの憧れの的だが、6日に都内で取材に応じた小川は「アーティストとしての別の顔を見せたい。陰と陽じゃないけど、どちらも