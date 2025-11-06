韓国発の女性４人組グローバルグループ「ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥ」が５日、日本デビューミニアルバム「ＴＯＫＹＯＭＩＳＳＩＯＮＳＴＡＲＴ」を発売し、都内でリリースイベントを行った。２０２３年にジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルの４人で結成。昨年１０月からのワールドツアーでは北米や欧州、アジア各地を巡っており、満を持しての日本進出となった。韓国でのデビュー曲「Ｓｈｈｈ」や、日本でも配信でスマッシ