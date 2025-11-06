ソウル江南（カンナム）の中心地で、泥酔状態で運転していた30代男がカナダ人をはねて死亡させ、現行犯逮捕されて検察に送致された。6日、警察によると、ソウル江南警察署は今月3日、飲酒運転および特定犯罪加重処罰法上危険運転致死の容疑でAを拘束・送致した。Aは先月25日午後9時40分ごろ、江南区論峴洞（ノンヒョンドン）のある交差点で飲酒運転中、歩行信号に従って横断歩道を渡っていた歩行者2人をはねて現行犯で逮捕さ