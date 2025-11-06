柔道男子66キロ級の阿部一二三（28＝パーク24）と女子52キロ級の阿部詩（25＝パーク24）兄妹が6日、東京都内で行われた「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2025」授賞式に出席した。日本歯科医師会主催で「今年最も笑顔が輝いている著名人」を表彰するイベント。歯の健康や笑顔に関することをテーマにトークを展開した。「今年一番ベストスマイルになった瞬間は？」と問われると、阿部一二三は「誕生日にたくさんお祝いしても