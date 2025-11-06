小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」が開幕した。オープニングレースの1Rを制したのは山田久徳（38＝京都）。谷内健太の先行に乗って突き抜けた。「（谷内とは）練習を一緒にやっているので、その感覚からすれば最終バックから思ったより…という感じだった。練習ではかなり強いので、もうひと伸びしてくれたらラインで決まるかなと。練習では話にならないくらいコテンパンにされているので」自らの白星よ