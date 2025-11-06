7日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が6日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。男子で第2戦中国杯を制した佐藤駿（エームサービス・明大）は4回転ルッツ、トーループを着氷。3位以内で12月のファイナル（名古屋）進出が決まるが「出たい思いは強いけど、深く考えず自分の演技をしたい」と冷静に語った。五輪シーズンの今季は右足首を負傷して出遅れたが、中国杯前に体外衝撃波治療を行い、回