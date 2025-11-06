フジテレビによる一連の問題を受けて、民放連＝日本民間放送連盟は6日、放送事業者が自らを律するためのガバナンス＝企業統治の強化策を決定しました。民放連は6月以来、放送事業者によるガバナンス確保のあり方について検討を重ね、6日に開催した理事会で「民間放送のコーポレート・ガバナンス強化策」を決定しました。今後、民放連はこの強化策に基づいて、全ての民間放送事業者が順守すべき「民間放送ガバナンス指針」を2025年