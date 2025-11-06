「PlayStation Portal リモートプレーヤー」 ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、発売中の「PlayStation Portal リモートプレーヤー」(PS Portal)向けに、PlayStation 5用タイトルをクラウドストリーミングでプレイできる機能を正式実装した。6日11時から配信されているアップデートを適用することで利用できる。 クラウドストリーミングは