「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）侍ジャパンの井端弘和監督は初日の練習を終え「みんなが元気な姿を見せてくれて」と語り、中堅で森下翔太外野手を起用するプランを明かした。この日、森下はセンターの守備位置に入っていた。「限られたメンバーしかいないので、何かあったときのために。藤川監督の了承も得ているので。森下選手がライト、センター、レフト、守れるのはありがたい。実戦でも試して行きたい」と明かした