愛知県蒲郡市が職員向けのイントラネットで記事を許可なく共有して職員に閲覧させていたとして、毎日新聞社はきょう（6日）、蒲郡市に記事の使用料などあわせておよそ2200万円の賠償を求める訴えを起こしました。東京地裁に訴えを起こしたのは、東京・千代田区にある毎日新聞社です。毎日新聞社によりますと、蒲郡市は2012年から2024年にかけて毎日新聞社の許可を得ずに記事の切り抜きを作成し、そのデータを職員向けのイントラネ