スパーズ戦でゴールを狙うレーカーズの八村（中央）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは5日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのスパーズ戦に先発して34分46秒プレーし、3戦連続2桁の15得点、2リバウンドだった。チームは118―116で競り勝ち、5連勝で7勝2敗となった。