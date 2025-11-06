ジェイキャスエアウェイズは、4億円の資金調達を実施した。プレシリーズAエクステンションラウンドとして、エアトリやQRインベストメント、コマツ富山、サニーライブホールディングス、島田商店、TSKエンタープライズDC、テクノプロジェクト、富山いすゞ自動車、NiX JAPAN、宮本工業所などのほか、レオス・キャピタルパートナーズが運営するファンド、投資家などが引き受けた。これにより、プレシリーズAラウンドでは9億円、設立以