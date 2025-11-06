6日昼前、仙北市角館町でクマが目撃されました。近くには角館中学校もあり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、6日午前11時ごろ、仙北市角館町小勝田中川原の林の中にクマ1頭がいるのを、女性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルだということです。角館中学校まで約400メートルで、警察が注意を呼びかけています。