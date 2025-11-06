ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手は11月5日、同チームのムーキー・ベッツ選手のTikTokアカウントにて、ダンスする姿を公開し、ネット上で話題を集めています。【動画】フレディ・フリーマンの“メジャー級”なダンス「身体能力凄いなぁ…」ベッツ選手は「昨夜は愛に包まれていた。フレディが体を揺らしていた」と英語でつづり、1本の動画を掲載。私服姿のフリーマン選手が、色とりどりの照明に照らされながら、