歌手の小川真奈（32）が6日、東京都新宿区の神楽坂天窓で22日に行う単独ライブに向けた取材会を都内で行った。ベネッセ「こどもちゃれんじ」でうたのおねえさんを務め、人気キャラクター「しまじろう」のコンサートに「まなお姉さん」として出演するなど、子供世代からの人気も高い小川。元気で明るいイメージが強いが、今回の単独ライブはピアノ生演奏で歌唱するアコースティックライブ。しっとりとした雰囲気で、その歌唱力