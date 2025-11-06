ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が6日発表した4日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より10銭高い173円60銭だった。値上がりは4週ぶり。ただ原油相場が落ち着いたことで、値動きは限定的だった。政府は石油元売り各社に1リットル当たり定額10円の補助金を支給し、店頭価格を抑制している。与野党がガソリン税の暫定税率廃止で合意したことに関連し、補助金は13日から段階的