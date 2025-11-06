フィギュアスケート男子で北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が?初陣?を心待ちにしている。グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の前日練習が６日に行われ、曲かけでは複数の４回転ジャンプを着氷。「今季初めて大きな会場で滑るが、音楽の音の響き方だったりだとかをかなり調整してつくってきたので、いいものになっている。音楽だったり、氷の感触だ