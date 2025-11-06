6日午前、岐阜・笠松町でこども園の送迎バスとトラックが衝突する事故があり、園児ら17人が搬送されました。警察などによりますと、事故があったのは笠松町の交差点で、午前9時ごろ「トラックと幼稚園バスの事故です」と女性から通報がありました。衝突したのは各務原市の認定こども園の送迎バスと大型トラックで、軽いけがをしたバスの男性運転手（64）と女性保育教諭（52）とともに、4歳から6歳の園児15人も救急搬送されました。