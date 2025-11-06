元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈がダイエット宣言し、近影を公開した。５日までに「【体重大公開！】ダイエット始めます。」と題した動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップし、「いやもう苦しい。死にそう。太りすぎて死にそうなの。ちょっと今やせたけど、その前まで７１キロあったの」と吐露。身長１６３センチの丸山。現役時代は５６キロだったという。動画で測定した体重は６９・４キロで、１２月中旬までに３キロや