歌手の小川真奈が６日、１１月２２日に東京・神楽坂天窓で開催するワンマンライブ「おがわーるど！Ｖｏｌ．１１〜ＡｃｏｕｓｔｉｃＬｉｖｅ〜」に向けた取材会を都内で行った。ソロ歌手デビュー１５周年を迎えた２０２３年以来となるワンマンライブ。今回は「今の自分とこれからの自分」をテーマに設定し、初めてアコースティックライブとして行うことから「生演奏が見どころ。新たな気持ちでスタートという思いがあります」