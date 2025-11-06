タレントの柳沢慎吾（63）が6日、都内で行われた『NEW YOUNG OF THE YEAR 2025』授賞式に参加した。同アワードは総合プロデューサーをおちまさと氏が務め、年齢に関係なく前向きに人生を楽しむ“新しい若さ”を体現する人たちを称える。柳沢は「20代のなかばでエランドール賞以来の賞なんです」と大喜び。その後も予定時間を大幅に超過する大暴走をみせた。【集合カット】みんなでグーポーズ！笑顔をみせる高橋英樹＆柳沢慎吾＆